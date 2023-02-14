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Сабо: Супряге необходимо провести работу над психологией

Премьер-лига
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Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе

Сабо: Супряге необходимо провести работу над психологией

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожефа Сабо оценил перспективы форварда Владислава Супряги в киевской команде.

— В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?

— Мы все говорили, что Супряга — талантливый парень. Он начал забивать, но это неофициальные матчи. Дай бог, чтобы у него дальше пошло.

У Супряги и Ваната есть скорость, хорошо открываются, но они сами не могут все делать без должной поддержки партнеров. Нужно давать им играть регулярно. Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе.

— В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?

— Самое главное — это травмы. Когда его выпускают, он не чувствовал себя уверенно. Не смог проявить себя в "Сампдории", тренер усадил на скамейку, футболист начинает заниматься самобичеванием. Необходимо провести работу над психологией.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Fanday

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