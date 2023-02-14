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Сабо: Супряге необходимо провести работу над психологией
Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе
Бывший тренер "
— В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?
— Мы все говорили, что Супряга — талантливый парень. Он начал забивать, но это неофициальные матчи. Дай бог, чтобы у него дальше пошло.
У Супряги и Ваната есть скорость, хорошо открываются, но они сами не могут все делать без должной поддержки партнеров. Нужно давать им играть регулярно. Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе.
— В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?
— Самое главное — это травмы. Когда его выпускают, он не чувствовал себя уверенно. Не смог проявить себя в "Сампдории", тренер усадил на скамейку, футболист начинает заниматься самобичеванием. Необходимо провести работу над психологией.
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