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Вирт - о возможных еврокубках для Вереса: Хочется реально бороться и быть в группе, а не сразу вылететь
Амбициозные мысли коуча Вереса
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"У меня будет терпение, чтобы продолжать работу. Думаю, если продолжим так работать, то "Верес" сможет бороться за выход в еврокубки. Но нужны условия, чтобы не просто прийти в еврокубки, сыграть один матч и вылететь. Хочется реально бороться и быть в групповом этапе.
А выйти, сыграть матч и вылететь интереса нет. Нужна конкурентная команда для выхода в группу, но нужно дальше строить и команду, и развиваться в плане клуба", — сказал Вирт.
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