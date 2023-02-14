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Вирт - о возможных еврокубках для Вереса: Хочется реально бороться и быть в группе, а не сразу вылететь

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбициозные мысли коуча Вереса

Вирт - о возможных еврокубках для Вереса: Хочется реально бороться и быть в группе, а не сразу вылететь

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт говорит, что на данном этапе команда не готова еще выступать в еврокубках, но надеется, что в будущем сможет бороться за попадание в европейские турниры.

"У меня будет терпение, чтобы продолжать работу. Думаю, если продолжим так работать, то "Верес" сможет бороться за выход в еврокубки. Но нужны условия, чтобы не просто прийти в еврокубки, сыграть один матч и вылететь. Хочется реально бороться и быть в групповом этапе.

А выйти, сыграть матч и вылететь интереса нет. Нужна конкурентная команда для выхода в группу, но нужно дальше строить и команду, и развиваться в плане клуба", — сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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