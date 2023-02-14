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Источник: Днепр-1 готовит трансфер 18-летнего бразильского вингера
В юношескую команду
Фото: meutimao.com.br
"Днепр-1" подпишет вингера "Коринтианса" Миндиньо, сообщает издание FCDNIPRO.COM.
По информации источника, 18-летний бразилец станет игроком днепровского клуба на правах свободного агента, но 20% останутся у его родной команды.
После завершения трансфера "Днепр-1" планирует задействовать игрока в молодежной команде. Отметим, что Миндиньо - воспитанник "Коринтианса", который прошел все юношеские команды.
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Источник:FCDNIPRO.COM
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