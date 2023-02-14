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Источник: Днепр-1 готовит трансфер 18-летнего бразильского вингера

Премьер-лига
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В юношескую команду

Источник: Днепр-1 готовит трансфер 18-летнего бразильского вингера

Фото: meutimao.com.br

Новина українською

"Днепр-1" подпишет вингера "Коринтианса" Миндиньо, сообщает издание FCDNIPRO.COM.

По информации источника, 18-летний бразилец станет игроком днепровского клуба на правах свободного агента, но 20% останутся у его родной команды.

После завершения трансфера "Днепр-1" планирует задействовать игрока в молодежной команде. Отметим, что Миндиньо - воспитанник "Коринтианса", который прошел все юношеские команды.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
FCDNIPRO.COM

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