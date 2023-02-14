В Динамо его не увидим. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается

Нападающий "Германнштадта" Даниэль Параскив, которого сватали в киевское "Динамо" и венгерский "Фехервар", останется в команде до лета. Об этом сообщил главный акционер румынского клуба Штефан Бачилэ.

"Параскив остается в Сибиу (город, в котором базируется "Германштадт"), несмотря на то, что венгры сделали очень существенное предложение, но мы договорились с игроком, что он остается здесь. Даниэль очень хорошо себя чувствует в Сибиу.

Летом мы возобновим диалог, если будет интересное предложение для клуба и для игрока, мы его отпустим, а если нет, то он останется здесь, потому что у него есть контракт.

Мы решили никого не продавать, особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся", - сказал Бачилэ.