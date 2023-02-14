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В Динамо его не увидим. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
Нападающий будет выступать за команду как минимум до лета
Фото: із відкритих джерел
Нападающий "Германнштадта" Даниэль Параскив, которого сватали в киевское "Динамо" и венгерский "Фехервар", останется в команде до лета. Об этом сообщил главный акционер румынского клуба Штефан Бачилэ.
"Параскив остается в Сибиу (город, в котором базируется "Германштадт"), несмотря на то, что венгры сделали очень существенное предложение, но мы договорились с игроком, что он остается здесь. Даниэль очень хорошо себя чувствует в Сибиу.
Летом мы возобновим диалог, если будет интересное предложение для клуба и для игрока, мы его отпустим, а если нет, то он останется здесь, потому что у него есть контракт.
Мы решили никого не продавать, особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся", - сказал Бачилэ.
По информации румынских СМИ, "МОЛ Фехервар" готов был заплатить за 23-летнего футболиста 700 тысяч евро плюс бонусы, а "Динамо" давало 1,2 миллиона евро. Также сообщалось, что сам форвард побоялся ехать в Украину из-за войны.
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