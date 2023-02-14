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Металлист - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Очередное украино-польское противостояние

Металлист - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" остается одной из трех команд УПЛ, которые этой зимой еще не побеждали. А это, между прочим, серия уже из шести игр подряд. Сегодня харьковчане проведут еще два спарринга. Первый из них – против краковской "Вечисты", которая выступает в четвертом по статусу дивизионе Польши.

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Контрольный матч
14 февраля. Начало в 10:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Вечиста" (Краков, Польша)

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В статье: Металлист (Харьков) Вечиста (Краков)
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