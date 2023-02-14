Металлист - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист" остается одной из трех команд УПЛ, которые этой зимой еще не побеждали. А это, между прочим, серия уже из шести игр подряд. Сегодня харьковчане проведут еще два спарринга. Первый из них – против краковской "Вечисты", которая выступает в четвертом по статусу дивизионе Польши.

Контрольный матч

14 февраля. Начало в 10:00

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Вечиста" (Краков, Польша)