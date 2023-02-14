Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ

Накануне в Турции, где сейчас многие команды проводят межсезонную подготовку, произошла массовая драка между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника" из Ярославля. Об этом пишет Baza.

Потасовка произошла прямо в гостинице Royal Seginus в Анталии, где базируется оба коллектива. Источник утверждает, что игроки украинского клуба спросили у россиян, почему те не протестуют против правительства и не выходят на площади, а затем побили одного из них в лифте. Baza утверждает, что украинцы якобы спросили у него, говорит ли он по-русски, а потом начали избивать. После этого началась массовая драка между игроками команд.

Футболисты "Шинника" считают, что украинцы знали о прибытии российской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

В отель пришлось пришлось вызвать полицию и скорую помощь. По информации российских СМИ, в драке пострадали четыре игрока "Шинника" - у них возможны переломы. После столкновения, как утверждают в ярославском клубе, один из сотрудников "Миная" предупредил их, что им лучше уехать из отеля. Поскольку украинцы настроены серьезно и может возникнуть новый конфликт.