  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ

Премьер-лига
Обновлено
(8 голосов)

Команды находились в одном отеле

Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ

Фото: ФК Минай

Новина українською

Накануне в Турции, где сейчас многие команды проводят межсезонную подготовку, произошла массовая драка между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника" из Ярославля. Об этом пишет Baza.

Потасовка произошла прямо в гостинице Royal Seginus в Анталии, где базируется оба коллектива. Источник утверждает, что игроки украинского клуба спросили у россиян, почему те не протестуют против правительства и не выходят на площади, а затем побили одного из них в лифте. Baza утверждает, что украинцы якобы спросили у него, говорит ли он по-русски, а потом начали избивать. После этого началась массовая драка между игроками команд.

Футболисты "Шинника" считают, что украинцы знали о прибытии российской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

В отель пришлось пришлось вызвать полицию и скорую помощь. По информации российских СМИ, в драке пострадали четыре игрока "Шинника" - у них возможны переломы. После столкновения, как утверждают в ярославском клубе, один из сотрудников "Миная" предупредил их, что им лучше уехать из отеля. Поскольку украинцы настроены серьезно и может возникнуть новый конфликт.

Читайте такжеСМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
По теме
yellow-arrow
В Динамо его не увидим. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
yellow-arrow
Металлист - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Источник: Днепр-1 готовит трансфер 18-летнего бразильского вингера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай война с россией
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Baza

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
14.02.2023 в 12:00
Ета пакльоп! Форму Миная можно купіть в любом магазинє! РоZZіянє самі сєбя побілі! )))
Ответить
0
0
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
14.02.2023 в 11:57
Селезньов у клубі - цапам горе )))
Ответить
0
0
Терминатор003 (Киев)
14.02.2023 в 11:57
нас вбивають кожний день окупанти, що за наказом свого-дятла-фюрера скасовують існування нашої країни, а з гібридних фронтів розповсюджується інформація, що українці нападають на безневинних овечок, тобто, точніше москалів, ще вірніше орків з Мордору
Ответить
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
14.02.2023 в 11:53
після цієї історії я фанат Минаю !!!
Ответить
0
0
Sins (Кропивницький)
14.02.2023 в 11:14
Ай красені!!! Минай FOREVER!!!
Ответить
+4
0
DesnaUA (Чернигов)
14.02.2023 в 11:13
Москалів будуть бити всюди,така їхня проклята доля.Хлопці з минаю,я не ваш фанат,був,але відтепер потискаю руку кожному і вболіваю за вас!
Ответить
+5
0
78zezabo (Дрогобич)
14.02.2023 в 11:08
Дрібничка, але як приємно)
Ответить
+5
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.02.2023 в 10:56
Ну придурки...заселятися в готель, де живуть українці... Звичайно получили звезди
Ответить
+6
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде