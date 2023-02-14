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Герои дня. Минай опубликовал ФОТО тренировки команды после драки с Шинником
"В полном составе и по расписанию"
фото - ФК Минай
Главная новость дня в украинском футболе – драка между футболистами "Миная" и российского "Шинника" в турецком отеле, которая произошла вечером понедельника, 13 февраля.
Как сообщают украинские источники, футболист украинского клуба вступился за работницу отеля, к которой приставал пьяный россиянин. Тот позвал на помощь своих партнеров, в результате получилась потасовка "стенка на стенку". Как признали сами россияне, в их команде несколько травмированных, у одного из участников драки сломано ребро.
"Минай" многозначительно публикует фоторепортаж утренней тренировки "в полном составе по расписанию".
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Добавим, что, по предварительной информации, российских футболистов выселяют из гостиницы.
Как сообщал UA-Футбол, от "Миная" самое активное участие в драке принимали Даниил Колесник, Дмитрий Немчанинов и Олег Вишневский.
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