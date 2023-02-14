  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжают спарринговаться в Турции

Динамо - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Во время текущего межсезонья "Пахтакор" уже встречался с "Днепром-1" в середине января и разгромно уступил 0:3. На очереди у коллектива, возглавляемого бывшим "динамовцем" Максимом Шацким, поединок против третьей команды УПЛ. Встреча с днепрянами была для узбекистанцев в самом начале сборов, а сейчас подготовка выходит на финишную прямую, ведь до старта местной Суперлиги остается меньше месяца. Аналогичная ситуация и у "Динамо", которое проводит второй и заключительный сбор в Турции.

Контрольный матч
14 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан)

По теме
yellow-arrow
Динамо назвало стартовый состав на спарринг против команды Шацких
yellow-arrow
Динамо играет с чемпионом Узбекистана. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Колесник: Вы уже поняли, где место оркам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде