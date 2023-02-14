Динамо - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Во время текущего межсезонья "Пахтакор" уже встречался с "Днепром-1" в середине января и разгромно уступил 0:3. На очереди у коллектива, возглавляемого бывшим "динамовцем" Максимом Шацким, поединок против третьей команды УПЛ. Встреча с днепрянами была для узбекистанцев в самом начале сборов, а сейчас подготовка выходит на финишную прямую, ведь до старта местной Суперлиги остается меньше месяца. Аналогичная ситуация и у "Динамо", которое проводит второй и заключительный сбор в Турции.

Контрольный матч

14 февраля. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан)