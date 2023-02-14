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Динамо назвало стартовый состав на спарринг против команды Шацких
Начало - в 16:00
Фото: fcdynamo.com
Сегодня, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.
На этот раз соперниками киевлян станет "Пахтакор", наставником которого является легендарный экс-нападающий бело-синих Максим Шацких. В прошлом году клуб под его руководством стал чемпионом Узбекистана.
Этот спарринг команда Мирчи Луческу начнет в таком составе:
Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Яцык, Караваев, Волошин, Супряга.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.
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