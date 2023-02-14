  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо назвало стартовый состав на спарринг против команды Шацких
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо назвало стартовый состав на спарринг против команды Шацких

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 16:00

Динамо назвало стартовый состав на спарринг против команды Шацких

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

На этот раз соперниками киевлян станет "Пахтакор", наставником которого является легендарный экс-нападающий бело-синих Максим Шацких. В прошлом году клуб под его руководством стал чемпионом Узбекистана.

Этот спарринг команда Мирчи Луческу начнет в таком составе:

Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Яцык, Караваев, Волошин, Супряга.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
"Селезнев пропустил лучшую вечеринку". Защитник Миная - о подробностях драки с россиянами
yellow-arrow
Динамо - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Динамо играет с чемпионом Узбекистана. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде