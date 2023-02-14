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Металлист – Кедах: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Вторая игра "желто-синих" за день

Металлист – Кедах: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: fcmetalist.com

UA-Футбол
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Сегодня утром условно юношеский состав "Металлиста" сыграл спарринг против клуба четвертого дивизиона Польши, "Вечистой", и уступил 2:4. У основного состава на сегодняшний день запланирован спарринг против "Кедаха". Интересен он тем, что соперник харьковчан представляет экзотическую для нас Малайзию. Поэтому этот контрольный матч - прекрасная возможность взглянуть на футбол азиатской команды, а также сравнить свой уровень на фоне середняка малазийской Суперлиги.

Контрольный матч
14 февраля. Начало в 17:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Кедах Дарул Аман" (Алор-Сетар, Малайзия)

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В статье: Металлист (Харьков)
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