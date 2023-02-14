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Кубемба покинул Черноморец
Конголезец в УПЛ задержался ненадолго
Кевин Кубемба
Форвард Кевин Кубемба покидает одесский "
Как сообщает пресс-служба одесского клуба, дальше команда будет готовиться без него.
Контракт с 29-летним форвардом разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что конголезец стал "моряком" в сентябре 2022 года и с того момента сыграл за команду в семи матчах УПЛ.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
14.02.2023 в 17:43
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