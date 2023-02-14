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Кубемба покинул Черноморец

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Конголезец в УПЛ задержался ненадолго

Кубемба покинул Черноморец

Кевин Кубемба

Новина українською

Форвард Кевин Кубемба покидает одесский "Черноморец".

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, дальше команда будет готовиться без него.

Контракт с 29-летним форвардом разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что конголезец стал "моряком" в сентябре 2022 года и с того момента сыграл за команду в семи матчах УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
14.02.2023 в 17:43
Правильное решение, он никакой!
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