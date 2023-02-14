Кубемба покинул Черноморец

Форвард Кевин Кубемба покидает одесский " Черноморец ".

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, дальше команда будет готовиться без него.

Контракт с 29-летним форвардом разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что конголезец стал "моряком" в сентябре 2022 года и с того момента сыграл за команду в семи матчах УПЛ.