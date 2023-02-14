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Молодежь Металлиста с Красниковым и Горяиновым в спарринге уступила польской Вечисте
Но смотрелись парни неплохо
instagram.com/fcmetalist
Харьковский "
Утром подопечные Огненовича сыграли с польской "Вечистой".
Коуч харьковчан выставил на этот матч преимущественно юношеский состав, в котором нашлось место даже 16-17-летним парня.
Несмотря на это, молодежь "Металлиста" показала себя неплохо, хоть и проиграла со счетом 2:4.
Отметим, что сегодня вечером "Металлист" проведет свой второй спарринг с малазийским Кедахом, где, видимо, сыграют уже более опытные игроки.
"Металлист" – "Вечиста" (Краков, Польша) 2:4
Голы: Тепляков Н. (68), Багачанский (84) – Торрес (16, 45+2), Янковски (54), Маевски (90+3)
"Металлист": Красников, Дигтярь, Синчук, Кайдалов, Горенко, Тепляков Д., Вернаттус, Горяинов, Приходько, Влага, Шумилов
Запасные: Зновенко, Ориховский, Тепляков Н., Багачанский, Николишин
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