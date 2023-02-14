Обыграли узбекский клуб. Металлист 1925 провел свой последний спарринг на сборах

Харьковский " Металлист 1925 " во вторник, 14 февраля, сыграл спарринг с узбекским клубом АГМК.

Это был последний спарринг харьковчан на турецких сборах.

Украинский клуб минимально победил благодаря точному удару Ростислава Русина.

Таким образом, в 9 спаррингах в Турции "М1925" одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения с общей разницей мячей 7-6.

"Металлист 1925" – АГМК 1:0

Гол: Русин 56

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков (Коваленко И. 76), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок (к) (Ногейра 16), Бычек, Русин, Ременюк (игрок на просмотре 68), Чирук (Островский 81)