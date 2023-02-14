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Обыграли узбекский клуб. Металлист 1925 провел свой последний спарринг на сборах

Премьер-лига
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Харьковчане провели завершающий, 9-й спарринг на сборах

Обыграли узбекский клуб. Металлист 1925 провел свой последний спарринг на сборах

instagram.com/metalist1925_kh

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Харьковский "Металлист 1925" во вторник, 14 февраля, сыграл спарринг с узбекским клубом АГМК.

Это был последний спарринг харьковчан на турецких сборах.

Украинский клуб минимально победил благодаря точному удару Ростислава Русина.

Таким образом, в 9 спаррингах в Турции "М1925" одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения с общей разницей мячей 7-6.

"Металлист 1925" – АГМК 1:0

Гол: Русин 56

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков (Коваленко И. 76), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок (к) (Ногейра 16), Бычек, Русин, Ременюк (игрок на просмотре 68), Чирук (Островский 81)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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