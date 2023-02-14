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Рух начал второй сбор победой над хорватской Истрой

Премьер-лига
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Три забили и один пропустили

Рух начал второй сбор победой над хорватской Истрой

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" свой второй тренировочный сбор проводит в Турции. Первым спарринг-партнером команды Леонида Кучука стала хорватская "Истра".

"Руховцы" завершили этот поединок с тремя забитыми, но свои ворота удержать на замке тоже не смогли. Однако итоговый результат был в пользу "желто-черных". В составе львовян результативными ударами отличились Альваренга, Соломон и Сапуга.

Подопечные Леонида Кучука продолжают подготовку ко второй части сезона в Хорватии. Однако о следующих соперниках на сборах в клубе пока не информируют.

Контрольный матч
14 февраля
"Рух" (Львов, Украина) - "Истра" (Пула, Хорватия) 3:1
Голы: Альваренга 20, Соломон 42 (пен), Сапуга 83 – Лисица 34.
"Рух": Панькив, Лях (Джеферсон, 84), Слюбик (Веремиенко, 84), Дидык, Роман, Довгий, Сапуга, Соломон, Таллес, Альваренга (Мысык, 67), Климчук (Карабин, 84)
Предупреждение: Климчук, 49; Дидык, 76.

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В статье: Рух (Львов) Истра 1961
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