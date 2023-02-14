Рух начал второй сбор победой над хорватской Истрой

"Рух" свой второй тренировочный сбор проводит в Турции. Первым спарринг-партнером команды Леонида Кучука стала хорватская "Истра".

"Руховцы" завершили этот поединок с тремя забитыми, но свои ворота удержать на замке тоже не смогли. Однако итоговый результат был в пользу "желто-черных". В составе львовян результативными ударами отличились Альваренга, Соломон и Сапуга.

Подопечные Леонида Кучука продолжают подготовку ко второй части сезона в Хорватии. Однако о следующих соперниках на сборах в клубе пока не информируют.

Контрольный матч

14 февраля

"Рух" (Львов, Украина) - "Истра" (Пула, Хорватия) 3:1

Голы: Альваренга 20, Соломон 42 (пен), Сапуга 83 – Лисица 34.

"Рух": Панькив, Лях (Джеферсон, 84), Слюбик (Веремиенко, 84), Дидык, Роман, Довгий, Сапуга, Соломон, Таллес, Альваренга (Мысык, 67), Климчук (Карабин, 84)

Предупреждение: Климчук, 49; Дидык, 76.