Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на драку игроков закарпатского "Миная" с футболистами российского "Шинника" , которая произошла в отеле на сборе в Турции.

"Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть в случае того, если МОК решит допустить спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям. Представителям страны-террориста не место на международной спортивной арене!" – написал Беленюк.