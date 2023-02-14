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Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов

Премьер-лига
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И тут Жан полностью прав

Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на драку игроков закарпатского "Миная" с футболистами российского "Шинника", которая произошла в отеле на сборе в Турции.

"Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть в случае того, если МОК решит допустить спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям.

Представителям страны-террориста не место на международной спортивной арене!" – написал Беленюк.

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В статье: Олимпиада-2022 ФК Минай Жан Беленюк
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