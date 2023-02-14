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Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов
И тут Жан полностью прав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на
"Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть в случае того, если МОК решит допустить спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям.
Представителям страны-террориста не место на международной спортивной арене!" – написал Беленюк.
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