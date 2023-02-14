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Львов подпишет защитника сборной Буркина-Фасо
Оула Траоре сыграл 8 матчей за свою сборную
фото из свободных источников
Футболист ранее выступал за гвинейский клуб "Хоройя", однако с лета находится в статусе свободного агента. Траоре чаще играл на левом фланге обороны, иногда выступая также и в роли центрального защитника.
На счету игрока — восемь матчей за сборную Буркина-Фасо. Три из них защитник провел в квалификации к чемпионату мира-2022.
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Источник:Sport Arena
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