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Львов подпишет защитника сборной Буркина-Фасо

Премьер-лига
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Оула Траоре сыграл 8 матчей за свою сборную

Львов подпишет защитника сборной Буркина-Фасо

фото из свободных источников

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ФК "Львов" подпишет 27-летнего защитника сборной Буркина-Фасо Оулу Траоре, сообщает Sport Arena.

Футболист ранее выступал за гвинейский клуб "Хоройя", однако с лета находится в статусе свободного агента. Траоре чаще играл на левом фланге обороны, иногда выступая также и в роли центрального защитника.

На счету игрока — восемь матчей за сборную Буркина-Фасо. Три из них защитник провел в квалификации к чемпионату мира-2022.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
Sport Arena

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