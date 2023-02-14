Львов подпишет защитника сборной Буркина-Фасо

ФК "Львов" подпишет 27-летнего защитника сборной Буркина-Фасо Оулу Траоре, сообщает Sport Arena.

Футболист ранее выступал за гвинейский клуб "Хоройя", однако с лета находится в статусе свободного агента. Траоре чаще играл на левом фланге обороны, иногда выступая также и в роли центрального защитника.

На счету игрока — восемь матчей за сборную Буркина-Фасо. Три из них защитник провел в квалификации к чемпионату мира-2022.