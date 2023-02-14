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Украинские футболисты избили россиян в Турции. За что и почему так мало? ВИДЕО

Премьер-лига
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Разбираемся в ситуации

Украинские футболисты избили россиян в Турции. За что и почему так мало? ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Событие дня! Россияне снова получили по морде от украинцев. На этот раз отличились игроки футбольного клуба "Минай", ответившие на хамское поведение футболистов российского клуба "Шинник". Попробуем разобраться, что произошло, и почему все больше представителей страны-террориста будут страдать из-за себя.

00:00 Как избили российских футболистов
03:25 За что их избили? Почему это случится снова?

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