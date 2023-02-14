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Украинские футболисты избили россиян в Турции. За что и почему так мало? ВИДЕО
Разбираемся в ситуации
Событие дня! Россияне снова получили по морде от украинцев. На этот раз отличились игроки футбольного клуба "Минай", ответившие на хамское поведение футболистов российского клуба "Шинник". Попробуем разобраться, что произошло, и почему все больше представителей страны-террориста будут страдать из-за себя.
00:00 Как избили российских футболистов
03:25 За что их избили? Почему это случится снова?
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