Выпускайте Усика! Полесье в рамках Winter Cup 2023 в серии пенальти одолело эстонскую Левадию

2-й тур Зимнего Кубка-2023 стартовал поединком, в котором перволиговское Полесье играло с эстонской Левадией.

В составе Полесья снова не оказалось Александра Усик, причем зря. Матч получился довольно нудным, а иногда даже грубым. Пару раз команды даже потолкались между собой после излишне откровенных стыков.

А вот с моментами дела обстояли не так хорошо – довольно равная игра, без особых всплесков, которая так и прикатилась к нулевой ничьей.

По регламенту сразу после основного времени команды стали пробивать пенальти, в которых удачливее была украинская команда – 5:4 в серии.

Таким образом, Полесье за этот поединок получает два очка, а Левадия – одно.

Ну и завтра, 15 февраля, в рамках турнира сыграют между собой два представителя УПЛ – Ворскла и Верес.

Полесье – Левадия (Таллин, Эстония) 0:0, 5:4 пен

Полесье: Поспелов, Гитченко, Морховский, Морозко, Шаповал, Крушинский, Кушниренко, Шастал, Янаков, Грицук, Будковский

Запасные: Яшков, Петрук, Волынец, Кисленко, Чередниченко, Микитюк, Червак, Андрушенко, Огиря, Власюк