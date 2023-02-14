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Металлист во втором спарринге дня одолел экзотических малазийцев

Премьер-лига
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Харьковчане обыграли ФК Кедах

Металлист во втором спарринге дня одолел экзотических малазийцев

Фото: fcmetalist.com

Новина українською

Харьковский "Металлист" во вторник, 14 февраля, на сборах в Турции провел сразу два спарринга.

Утром молодежь харьковчан проиграла польской "Вечисте" (2:4), а вечером уже более «основные» игроки сыграли с малазийским Кедахом.

Преимущество харьковчан в матче было ощутимым, что и вылилось в два забитых гола, по одному в каждом из таймов.

До перерыва забил Каплиенко, а после – Прядун.

Как итог, 2:0, уверенная победа харьковчан.

"Металлист" – "Кедах" (Алор-Сетар, Малайзия)2:0

Голы: Каплиенко (38), Прядун (61)

"Металлист" (стартовый состав): Костик, Картушов, Малумандсоко, Мизюк, Романюк, Каплиенко, Базилио, Бойчук, Демченко, Рязанцев, Прядун

Запасные: Ермолов, Ралюченко, Чайковский, Панасенко, Багачинский, Николишин, Тепляков Н, Порох

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В статье: Металлист (Харьков)
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