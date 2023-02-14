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Металлист во втором спарринге дня одолел экзотических малазийцев
Харьковчане обыграли ФК Кедах
Фото: fcmetalist.com
Харьковский "Металлист" во вторник, 14 февраля, на сборах в Турции провел сразу два спарринга.
Утром молодежь харьковчан
Преимущество харьковчан в матче было ощутимым, что и вылилось в два забитых гола, по одному в каждом из таймов.
До перерыва забил Каплиенко, а после – Прядун.
Как итог, 2:0, уверенная победа харьковчан.
"Металлист" – "Кедах" (Алор-Сетар, Малайзия)2:0
Голы: Каплиенко (38), Прядун (61)
"Металлист" (стартовый состав): Костик, Картушов, Малумандсоко, Мизюк, Романюк, Каплиенко, Базилио, Бойчук, Демченко, Рязанцев, Прядун
Запасные: Ермолов, Ралюченко, Чайковский, Панасенко, Багачинский, Николишин, Тепляков Н, Порох
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