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Шацких: Обычный товарищеский матч, но все-таки Динамо есть Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер "Пахтакора" - о спарринге с киевским клубом

Шацких: Обычный товарищеский матч, но все-таки Динамо есть Динамо

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Главный тренер ташкентского "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал победу над киевским "Динамо" (1:0) в товарищеском матче.

Понятно, что речь идет о товарищеском матче, но был ли он важен для вас лично?

– Честно? Нет. Правильно говорите, что это товарищеская игра, которая была для нас последней на сборе. Есть усталость. Обычный товарищеский матч, но все же "Динамо" Киев есть "Динамо" Киев. Спарринг этот был достаточно хорошим и важнейшим на этом сборе, поэтому мы поставили его на последний день, чтобы проверить собственные силы.

– Есть очень хорошая традиция в "Динамо" играть на сборах с "Пахтакором". В прошлом году тоже был матч товарищеский. Продолжится ли эта традиция?

– А куда мы денемся? Конечно. Даст Бог, все будет хорошо.

Наверное, скучаете по Киеву, Украине и родному клубу?

– Конечно, конечно. Все-таки не один год я отдал "Динамо". И по Киеву скучаю, и по клубу. Но каждый день на связи с ребятами.

– А с кем именно?

– Не только с футбольными. Есть и другие друзья.

– Как часто вы смотрите матчи "Динамо"?

– Все игры смотрю, - рассказал Шацких.

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В статье: Максим Шацких Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
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