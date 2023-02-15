Металлист 1925 завершил сбор в Турции и возвращается в Украину

Футболисты "Металлиста 1925" завершили подготовку ко второй части сезона в Турции. В среду в полдень харьковчане попрощались с гостиницей "Tui Blue" в Сиде, которая в течение последних 25 дней была местом расположением украинцев и отправились в аэропорт Анталии.

В 15:35 рейсом XQ420 авиакомпании SunExpress команда вылетит в Варшаву, а уже оттуда автобусом вернется в Украину. По возвращении на родину игроки получат несколько дней отдыха.

А уже с воскресенья, 19 февраля, команда начнет целенаправленно готовиться к перенесенному матчу 6-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится 27 февраля.

Напомним, на турецком сборе "Металлист 1925" провел 9 матчей, в которых одержал 4 победы, 2 раза потерпел поражения и трижды сыграл вничью.