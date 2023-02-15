  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 завершил сбор в Турции и возвращается в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 завершил сбор в Турции и возвращается в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки получат несколько дней отдыха

Металлист 1925 завершил сбор в Турции и возвращается в Украину

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Футболисты "Металлиста 1925" завершили подготовку ко второй части сезона в Турции. В среду в полдень харьковчане попрощались с гостиницей "Tui Blue" в Сиде, которая в течение последних 25 дней была местом расположением украинцев и отправились в аэропорт Анталии.

В 15:35 рейсом XQ420 авиакомпании SunExpress команда вылетит в Варшаву, а уже оттуда автобусом вернется в Украину. По возвращении на родину игроки получат несколько дней отдыха.

А уже с воскресенья, 19 февраля, команда начнет целенаправленно готовиться к перенесенному матчу 6-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится 27 февраля.

Напомним, на турецком сборе "Металлист 1925" провел 9 матчей, в которых одержал 4 победы, 2 раза потерпел поражения и трижды сыграл вничью.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Шахтера: Чемпионат стал интереснее из-за того, что много украинцев
yellow-arrow
Шацких: Обычный товарищеский матч, но все-таки Динамо есть Динамо
yellow-arrow
Львов подпишет защитника сборной Буркина-Фасо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
metalist1925.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде