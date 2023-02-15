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Черноморец - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Винничане приехали в гости к "морякам"

Черноморец - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" первым среди клубов УПЛ вернулся в Украину и продолжает подготовку ко второй части сезона на собственной базе. Первым спарринг-партнером для "моряков" на родной земле станет представитель Второй лиги, винницкая "Нива". Пока одесситы этой зимой пропускали в каждом контрольном матче. Смогут ли забить команде Григорчука винничане?

Контрольный матч
15 февраля. Начало в 14:30
"Черноморец" (Одесса) - "Нива" (Винница)

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В статье: Черноморец (Одесса) Нива (Винница)
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