CIES составил рейтинг клубов по вырученным средствам с продажи воспитанников. Шахтер и Динамо в топ-100

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг лучших футбольных академий мира по показателю вырученных средств по продаже собственных воспитанников.

Украинские гранды, " Шахтер " и "Динамо", вошли в топ-100.

"Шахтер" заработал на продаже своих воспитанников 158 миллионов евро и занимает в рейтинге 58-е место.

У "Динамо" 66-я позиция, доход – 137 миллионов евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. "Бенфика", 670 миллионов евро;

2. "Челси", 630 млн евро;

3. "Барселона", 581 млн евро;

4. "Аякс", 555 млн евро;

5. "Манчестер Сити", 510 млн евро;

6. "ПСЖ", 491 млн евро;

7. "Сан-Паулу", 474 млн евро;

8. "Сантос", 444 млн евро;

9. "Фламенгу", 438 млн евро;

10-11. "Спортинг", 399 млн евро;

10-11. "Арсенал", 399 млн евро.