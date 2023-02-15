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CIES составил рейтинг клубов по вырученным средствам с продажи воспитанников. Шахтер и Динамо в топ-100
Шахтер на 58-м месте рейтинга, Динамо - на 66 позиции
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг лучших футбольных академий мира по показателю вырученных средств по продаже собственных воспитанников.
Украинские гранды, "
"Шахтер" заработал на продаже своих воспитанников 158 миллионов евро и занимает в рейтинге 58-е место.
У "Динамо" 66-я позиция, доход – 137 миллионов евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. "Бенфика", 670 миллионов евро;
2. "Челси", 630 млн евро;
3. "Барселона", 581 млн евро;
4. "Аякс", 555 млн евро;
5. "Манчестер Сити", 510 млн евро;
6. "ПСЖ", 491 млн евро;
7. "Сан-Паулу", 474 млн евро;
8. "Сантос", 444 млн евро;
9. "Фламенгу", 438 млн евро;
10-11. "Спортинг", 399 млн евро;
10-11. "Арсенал", 399 млн евро.
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