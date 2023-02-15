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Минай после разгрома Шинника проиграл в спарринге казахстанскому Мактааралу

Премьер-лига
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16 февраля, Минай проведет заключительный спарринг в Турции

Минай после разгрома Шинника проиграл в спарринге казахстанскому Мактааралу

fcminaj.com

Новина українською

После кулачного разгрома российского "Шинника" "Минай" провел свой очередной спарринг на турецкой земле.

15 февраля закарпатцы с минимальным счетом уступили представителю Премьер-лиги Казахстана "Мактааралу".

Единственный гол в матче был забит в самом начале второго тайма – казахи таки затолкали мяч в сетку после навеса со штрафного

Завтра, 16 февраля, "Минай" проведет заключительный спарринг на зимних сборах в Турции против латвийской "Ауды".

18 числа закарпатцы вернутся в Украину, где продолжат подготовку ко второй части чемпионата.

Минай – Мактаарал (Атакент, Казахстан) 0:1

Гол: (47)

Минай: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Трубочкин, Пономарь, Голубь, Колесник, Касимов, два игрока на просмотре.

На замену выходили: Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневский.

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В статье: ФК Минай
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