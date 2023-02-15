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Минай после разгрома Шинника проиграл в спарринге казахстанскому Мактааралу
16 февраля, Минай проведет заключительный спарринг в Турции
fcminaj.com
После
15 февраля закарпатцы с минимальным счетом уступили представителю Премьер-лиги Казахстана "Мактааралу".
Единственный гол в матче был забит в самом начале второго тайма – казахи таки затолкали мяч в сетку после навеса со штрафного
Завтра, 16 февраля, "Минай" проведет заключительный спарринг на зимних сборах в Турции против латвийской "Ауды".
18 числа закарпатцы вернутся в Украину, где продолжат подготовку ко второй части чемпионата.
Минай – Мактаарал (Атакент, Казахстан) 0:1
Гол: (47)
Минай: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Трубочкин, Пономарь, Голубь, Колесник, Касимов, два игрока на просмотре.
На замену выходили: Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневский.
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