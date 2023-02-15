"Чтобы в следующий раз из двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады 2012 Тарас Шелестюк предложил свои услуги "Минаю" для возможных предстоящих встреч с российскими футболистами. Об этом он сделал пост в инстаграме.

"Респект всем ребятам! С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз из двоечки вырубили русню", - написал Шелестюк.