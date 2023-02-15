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"Чтобы в следующий раз из двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная
Не помешает каждому украинскому клубу, планирующему в будущем встретиться с россиянами
Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады 2012 Тарас Шелестюк предложил свои услуги "Минаю" для возможных предстоящих встреч с российскими футболистами. Об этом он сделал пост в инстаграме.
"Респект всем ребятам! С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз из двоечки вырубили русню", - написал Шелестюк.
Напомним, что в понедельник, 13 февраля, в одной из турецких гостиниц произошла потасовка между игроками "Миная" и ярославского "Шинника". По ее итогу у нескольких игроков российской команды переломы ребер и пальцев. Ранее представители закарпатского клуба сообщили, что
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