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"Чтобы в следующий раз из двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная

Премьер-лига
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Не помешает каждому украинскому клубу, планирующему в будущем встретиться с россиянами

"Чтобы в следующий раз из двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады 2012 Тарас Шелестюк предложил свои услуги "Минаю" для возможных предстоящих встреч с российскими футболистами. Об этом он сделал пост в инстаграме.

"Респект всем ребятам! С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз из двоечки вырубили русню", - написал Шелестюк.

Напомним, что в понедельник, 13 февраля, в одной из турецких гостиниц произошла потасовка между игроками "Миная" и ярославского "Шинника". По ее итогу у нескольких игроков российской команды переломы ребер и пальцев. Ранее представители закарпатского клуба сообщили, что они вступились за работников гостиницы, которых оскорбляли ярославцы.

"Чтобы в следующий раз из двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная - изображение 1

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай Тарас Шелестюк
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