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Черноморец уверенно обыграл винницкую Ниву

Премьер-лига
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(1 голосов)

Моряки уже вернулись в Одессу

Черноморец уверенно обыграл винницкую Ниву

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец", который уже вернулся из Турции в Украину, в среду, 15 февраля, в Одессе сыграл спарринг с второлиговской винницкой "Нивой".

Поединок прошел с солидным преимуществом "моряков", однако в первом тайме одесситы забили только один гол.

А вот после перерыва команды прорвало – Одесса забила еще три гола, Винница ответила двумя, причем в течении двух минут. Как итог – уверенная победа "Черноморца" со счётом 4:2.

"Черноморец" – "Нива" Винница 4:2

Голы: Юсов (4), Алефиренко (60), Войтиховский (64, 72) – Швец (74), Кольцов (75)

"Черноморец": Непогодов (Варакута, 66), Гучек (Белый, 46), Ермаков (Селин, 46), Салюк (Черткоев, 66), Путря (Алефиренко, 46), Васильев (Задоя, 46), Кузык (Политило, 46), Наумец (Гладкий, 66), Бадибанга (Брагару, 46), Штогрин (Плакса, 66), Юсов ( Войтиховский, 46).

"Нива": Попович, Лотоцкий, Евтихов, Грачев, Борячук (Астафьев, 70), Кольцов, Шевчук (Гончар, 78), Орнат (Жуков, 46) , Швец (Ненич, 78), Панасюк (Страшкевич, 46), Загорулько (Костюк, 70).

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В статье: Черноморец (Одесса) Нива (Винница)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2023 в 00:00
ГЛАДКОГО-ШТОГРИНА надо отдавать в Р-Фарму в ЧО они не нужны а нужен только АВАГИМЯН
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