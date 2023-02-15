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Ворскла - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча соперников по УПЛ на турецкой земле
В рамках товарищеского турнира Winter Cup между собой встретятся две команды по УПЛ. В первом круге текущего чемпионата "народный клуб" одолел полтавчан, причем сделал это в волевом стиле благодаря двум голам после 80-й минуты. Конечно, это лишь контрольный матч, однако не исключено, что команда Виктора Скрипника захочет отомстить за предыдущую неудачу.
Контрольный матч
15 февраля. Начало в 19:30
"Ворскла" (Полтава) - "Верес" (Ровно)
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