Ворскла - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В рамках товарищеского турнира Winter Cup между собой встретятся две команды по УПЛ. В первом круге текущего чемпионата "народный клуб" одолел полтавчан, причем сделал это в волевом стиле благодаря двум голам после 80-й минуты. Конечно, это лишь контрольный матч, однако не исключено, что команда Виктора Скрипника захочет отомстить за предыдущую неудачу.

Контрольный матч

15 февраля. Начало в 19:30

"Ворскла" (Полтава) - "Верес" (Ровно)