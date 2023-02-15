Лысак: Если сборная будет нуждаться в Скрипнике, Ворскла пойдет навстречу

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию, согласно которой президент УАФ Андрей Павелко общался с Виктором Скрипником по поводу возможности назначения его главным тренером сборной Украины.

– Поверьте, пока это только слухи. Мы дорожим своим главным тренером.

У нас долгосрочный контракт. Мы не рассчитываем, что он будет приостановлен в ближайшее время.

Конечно, если сборная будет очень нуждаться в тренере, мы будем в диалоге и пойдем навстречу. Если будут такие нюансы. Но на сегодня это всего-навсего слухи.

– На совмещение должностей пойдете?

– Мы будем идти навстречу главному тренеру. Каждый из нас, все, кто причастны к футболу, мечтают, чтобы тренер, игроки или персонал клуба были вовлечены в национальную команду.

Это дорогого стоит. С одной стороны, это отнимает много сил, с другой: это очень серьезная история – представлять всю страну. Тем более в такое время.

У нас уже есть постоянный представитель в сборной Украины – наш врач. Мы бы очень хотели расширять эту историю.