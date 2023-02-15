Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лысак: Если сборная будет нуждаться в Скрипнике, Ворскла пойдет навстречу
Но пока что это только слухи
Фото: Александр Приходько
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию, согласно которой
– Поверьте, пока это только слухи. Мы дорожим своим главным тренером.
У нас долгосрочный контракт. Мы не рассчитываем, что он будет приостановлен в ближайшее время.
Конечно, если сборная будет очень нуждаться в тренере, мы будем в диалоге и пойдем навстречу. Если будут такие нюансы. Но на сегодня это всего-навсего слухи.
– На совмещение должностей пойдете?
– Мы будем идти навстречу главному тренеру. Каждый из нас, все, кто причастны к футболу, мечтают, чтобы тренер, игроки или персонал клуба были вовлечены в национальную команду.
Это дорогого стоит. С одной стороны, это отнимает много сил, с другой: это очень серьезная история – представлять всю страну. Тем более в такое время.
У нас уже есть постоянный представитель в сборной Украины – наш врач. Мы бы очень хотели расширять эту историю.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
- Безумие первых лет ПСЖ: Бельмондо на скамейке, Кройф на два матча и решающий совет Сантьяго Бернабеу
- "И началась полноценная драка команда на команду". Игрок Миная рассказал о драке с представителями Шинника
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО