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Лысак: Если сборная будет нуждаться в Скрипнике, Ворскла пойдет навстречу

Премьер-лига
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Но пока что это только слухи

Лысак: Если сборная будет нуждаться в Скрипнике, Ворскла пойдет навстречу

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию, согласно которой президент УАФ Андрей Павелко общался с Виктором Скрипником по поводу возможности назначения его главным тренером сборной Украины.

– Поверьте, пока это только слухи. Мы дорожим своим главным тренером.

У нас долгосрочный контракт. Мы не рассчитываем, что он будет приостановлен в ближайшее время.

Конечно, если сборная будет очень нуждаться в тренере, мы будем в диалоге и пойдем навстречу. Если будут такие нюансы. Но на сегодня это всего-навсего слухи.

– На совмещение должностей пойдете?

– Мы будем идти навстречу главному тренеру. Каждый из нас, все, кто причастны к футболу, мечтают, чтобы тренер, игроки или персонал клуба были вовлечены в национальную команду.

Это дорогого стоит. С одной стороны, это отнимает много сил, с другой: это очень серьезная история – представлять всю страну. Тем более в такое время.

У нас уже есть постоянный представитель в сборной Украины – наш врач. Мы бы очень хотели расширять эту историю.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Виктор Скрипник Олег Лысак
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Источник:
Футбол 2.0

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