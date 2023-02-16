Заря на сборе просматривает четырех потенциальных новичков

Луганская " Заря " на сборах в Турции просматривает ряд потенциальных новичков.

Так, по информации Football.ua, на первый сбор в расположение команды приезжали многие иностранцы и украинцы, большинство из стран Африки. Однако на второй сбор остались всего четверо игроков.

Сейчас на просмотре находятся грузин Георги Кохреидзе, украинцы Виталий Мороховец, Денис Почапский и левый защитник, имя которого пока неизвестно.

19-летний защитник Виталий Мороховец раньше играл за юниорскую команду "Ворсклы", а 18-летний форвард Денис Почапский с марта прошлого года играл в чемпионате Польши.