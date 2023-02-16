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Заря на сборе просматривает четырех потенциальных новичков
Грузин, два украинца и еще один неизвестный игрок
zarya-lugansk.com
Луганская "
Так, по информации Football.ua, на первый сбор в расположение команды приезжали многие иностранцы и украинцы, большинство из стран Африки. Однако на второй сбор остались всего четверо игроков.
Сейчас на просмотре находятся грузин Георги Кохреидзе, украинцы Виталий Мороховец, Денис Почапский и левый защитник, имя которого пока неизвестно.
19-летний защитник Виталий Мороховец раньше играл за юниорскую команду "Ворсклы", а 18-летний форвард Денис Почапский с марта прошлого года играл в чемпионате Польши.
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