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Заря на сборе просматривает четырех потенциальных новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Грузин, два украинца и еще один неизвестный игрок

Заря на сборе просматривает четырех потенциальных новичков

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" на сборах в Турции просматривает ряд потенциальных новичков.

Так, по информации Football.ua, на первый сбор в расположение команды приезжали многие иностранцы и украинцы, большинство из стран Африки. Однако на второй сбор остались всего четверо игроков.

Сейчас на просмотре находятся грузин Георги Кохреидзе, украинцы Виталий Мороховец, Денис Почапский и левый защитник, имя которого пока неизвестно.

19-летний защитник Виталий Мороховец раньше играл за юниорскую команду "Ворсклы", а 18-летний форвард Денис Почапский с марта прошлого года играл в чемпионате Польши.

24-летний грузинский полузащитник Георги Кохреидзе, выступающий за "Гренобль" во французской Лиге 2, и левый защитник, неизвестно имя которого.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
football.ua

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