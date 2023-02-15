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Верес снова проиграл по пенальти. Winter Cup 2023. Ворскла – Верес 0:0 (по пенальти – 5:4)

Премьер-лига
(1 голосов)

Турнир близится к завершению

Верес снова проиграл по пенальти. Winter Cup 2023. Ворскла – Верес 0:0 (по пенальти – 5:4)

nkveres.com

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15 февраля в Турции состоялся матч 2-го тура турнира Winter Cup 2023 между "Ворсклой" и "Вересом".

Несмотря на созданные моменты, в основное время поединка отличиться команды не сумели.

А в серии пенальти удачливее была "Ворскла" (5:4) – у "Вереса" свой удар не забил Пасич.

В заключительном туре турнира "Верес" сыграет с эстонской "Левадией", а "Ворскла" – с "Полесьем".

Интересно, что это второе поражение "Вереса" в серии пенальти. В первом туре ровенчане также в этом аспекте уступили "Полесью".

Ворскла – Верес 0:0 (по пенальти – 5:4)

Ворскла: Исенко – Кравец, Чеснаков, Юрченко (Скляр, 86), Пердута, Хрипчук (Яворский, 77), Павлюк, Фелипе, Сефери, Лопес, Степанюк.

Верес: Ющишин - Балан (Квасный, 17), Маткобожик, Курко, Гагун, Кучеров, Клец (Шух, 72), В.Шарай (Г.Пасич, 46), Дахновский (Близниченко, 46), С.Шарай (Лебеденко, 46), М.Шестаков (Гайдучик, 46).

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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