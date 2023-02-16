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Динамо снова примет Ингулец в Киеве - источник
Ситуация изменилась
Фото: Александр Приходько
"Динамо" откроет вторую часть текущего розыгрыша УПЛ матчем против "Ингульца" 4 марта. Игру планировали провести в Петрово, однако поединок сыграют на родном для киевлян стадионе. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".
"4 марта старт второй части сезона "Динамо" начнет не в Петрово, а снова на киевском клубном стадионе. Обоюдная договоренность сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, что осенью "бело-синие" на правах номинальных гостей принимали "Ингулец" в Киеве, на стадионе "Динамо" имени В. В Лобановского. Тогда клубы договорились, что во втором круге киевляне приедут в Петрово, но ситуация изменилась.
"Динамо" идет третьим в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 зачетных пунктов. "Ингулец" расположился на 14-й строчке, имея в своем активе 14 баллов.
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