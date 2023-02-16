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Долгожданное усиление. Новичок Шахтера присоединился к команде - ФОТО

Премьер-лига
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Кевин Келси уже прибыл в Варшаву

Долгожданное усиление. Новичок Шахтера присоединился к команде - ФОТО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Новичок "Шахтера" Кевин Келси завершил выступления на молодежном чемпионате Южной Америки в составе сборной Венесуэлы U-20 и уже присоединился к донецкому клубу, сообщает клубная пресс-служба.

Накануне 18-летний нападающий прибыл в столицу Польши и посетил тренировку "оранжево-черных" на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского.

Именно на этой арене "Шахтер" сегодня вечером сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с "Ренном". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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Долгожданное усиление. Новичок Шахтера присоединился к команде - ФОТО - изображение 1

Напомним, что "Шахтер" объявил о трансфере Кевина в начале февраля. По информации Transfermarkt, "горняки" заплатили за футболиста венесуэльского "Минероса" один миллион евро. Келси в прошлом сезоне отыграл за клуб 24 матча и забил 5 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
shakhtar.com

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