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Долгожданное усиление. Новичок Шахтера присоединился к команде - ФОТО
Кевин Келси уже прибыл в Варшаву
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новичок "Шахтера" Кевин Келси завершил выступления на молодежном чемпионате Южной Америки в составе сборной Венесуэлы U-20 и уже присоединился к донецкому клубу, сообщает клубная пресс-служба.
Накануне 18-летний нападающий прибыл в столицу Польши и посетил тренировку "оранжево-черных" на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского.
Именно на этой арене "Шахтер" сегодня вечером сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с "Ренном". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, что "Шахтер" объявил о трансфере Кевина в начале февраля. По информации Transfermarkt, "горняки" заплатили за футболиста венесуэльского "Минероса" один миллион евро. Келси в прошлом сезоне отыграл за клуб 24 матча и забил 5 голов.
???? Кевін Келсі – з нами! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023
Нападник приєднався до «Шахтаря» у Варшаві.#Shakhtar pic.twitter.com/xPhVDKht1h
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