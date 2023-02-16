Динамо подписало новый контракт с молодым защитником

"Динамо" объявило о продолжении сотрудничества с левым защитником Константином Вивчаренко, сообщает клубная пресс-служба.

Срок нового соглашения с 20-летним игроком не разглашается, но минувший договор истекал в конце 2024 года.

Вивчаренко родился в Одессе и начал футбольный путь в ДЮСШ-11 "Черноморец". Вскоре был приглашен в академию киевского "Динамо", по окончании которой был внесен в заявку "Динамо" на сезон 2018/19. В 16-летнем возрасте уже начал работать с динамовскими коллективами U-19 и U-21, в качестве игрока обеих команд завоевал чемпионство Украины. В составе U-19 успешно выступал в Юношеской лиге УЕФА.

Дебют защитника за первую команду "бело-синих" состоялся летом в победном матче квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против "Фенербахче" в Стамбуле (2:1). В УПЛ он дебютировал осенью.

В текущем сезоне Константин провел 22 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.