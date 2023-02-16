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Президент Ингульца рассказал, где пройдет матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Договоренности не было

Президент Ингульца рассказал, где пройдет матч с Динамо

ФК Ингулец

Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию в СМИ, что матч против "Динамо" его команда, как и первую игру с "бело-синими", проведет в Киеве:

– Александр Григорович, это правда, что и второй матч с "Динамо" ваша команда проведет в Киеве?

– А мы и должны были играть с ними в Киеве, потому что по календарю это их домашняя игра. В первом круге мы должны были играть дома, но ту игру перенесли. К слову, тогда "Динамо" оплатило наши транспортные расходы. Договоренности о том, что во втором круге мы сыграем на нашем поле, не было.

– Неужели вы не хотели бы, чтобы вторая игра прошла в Петрово?

– Мы не могли на это повлиять, так как решение остается за принимающей стороной. Скажут играть в Киеве, будем играть в Киеве. Скажут играть в Донецке, будем играть в Донецке.

– Как проходят зимние сборы вашей команды?

– Вроде бы все по плану. Слава богу.

– В декабре вы говорили, что Бартулович – будущее "Ингульца". Однако вскоре его место занял Ковалец, хотя под руководством хорвата команда одержала две победы в трех матчах, проиграв лишь "Динамо". Чем вызвана замена главного тренера?

– Это мое личное решение и я не хотел бы его обсуждать. Уже проехали – раньше надо было об этом спрашивать. Слишком много было хайпа на этот счет. Сейчас уже все, хайп ушел. Спасибо, до свидания.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Fanday.net

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