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Президент Ингульца рассказал, где пройдет матч с Динамо
Договоренности не было
ФК Ингулец
Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию в СМИ, что матч против "Динамо" его команда, как и первую игру с "бело-синими", проведет в Киеве:
– Александр Григорович, это правда, что и второй матч с "Динамо" ваша команда проведет в Киеве?
– А мы и должны были играть с ними в Киеве, потому что по календарю это их домашняя игра. В первом круге мы должны были играть дома, но ту игру перенесли. К слову, тогда "Динамо" оплатило наши транспортные расходы. Договоренности о том, что во втором круге мы сыграем на нашем поле, не было.
– Неужели вы не хотели бы, чтобы вторая игра прошла в Петрово?
– Мы не могли на это повлиять, так как решение остается за принимающей стороной. Скажут играть в Киеве, будем играть в Киеве. Скажут играть в Донецке, будем играть в Донецке.
– Как проходят зимние сборы вашей команды?
– Вроде бы все по плану. Слава богу.
– В декабре вы говорили, что Бартулович – будущее "Ингульца". Однако вскоре его место занял Ковалец, хотя под руководством хорвата команда одержала две победы в трех матчах, проиграв лишь "Динамо". Чем вызвана замена главного тренера?
– Это мое личное решение и я не хотел бы его обсуждать. Уже проехали – раньше надо было об этом спрашивать. Слишком много было хайпа на этот счет. Сейчас уже все, хайп ушел. Спасибо, до свидания.
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