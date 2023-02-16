Заграницей на платформе Setanta Sports больше всего УПЛ смотрят в Узбекистане

Пресс-служба телекомпании Setanta Sports поведала о том, в каких трех зарубежных странах больше всего смотрят матчи Украинской Премьер-лиги.

Эти данные относятся к платформе компании, работающей в пятнадцати странах Европы и Азии.

Лидером по доле заграничного трафика является Узбекистан - 73,6%, второй идет Грузия - 12,3%, на третьем месте расположился Казахстан - 6,3%.

ТОП-3 країни, що дивляться УПЛ:



???????? Узбекістан 73,6%

???????? Грузія 12,3%

???????? Казахстан 6,3%



*доля у % від загальної кількості переглядів матчів УПЛ за кордоном, дані: ОТТ-платформа Setanta Sports pic.twitter.com/zpAubNTctp — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) February 16, 2023

В то же время, Setanta доступна на территории 15 стран:

Грузия

Молдова

Казахстан

Украина

Латвия

Литва

Эстония

Армения

Азербайджан

Кыргызстан

Узбекистан

Таджикистан

Туркменистан

Беларусь

Филиппины.

Отметим, что на территории Украины Setanta Sports владеет правами на трансляцию футбольных чемпионатов Англии, Германии, Нидерландов и Шотландии.

Напомним, что не все матчи УПЛ можно посмотреть на Setanta - домашние поединки "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Руха" и "Металлиста" показывает медиагруппа 1+1 media на телеканалах 2+2 и УНИАН.