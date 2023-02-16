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Заграницей на платформе Setanta Sports больше всего УПЛ смотрят в Узбекистане
Интересные цифры
scdnipro1.com.ua
Пресс-служба телекомпании Setanta Sports поведала о том, в каких трех зарубежных странах больше всего смотрят матчи Украинской Премьер-лиги.
Эти данные относятся к платформе компании, работающей в пятнадцати странах Европы и Азии.
Лидером по доле заграничного трафика является Узбекистан - 73,6%, второй идет Грузия - 12,3%, на третьем месте расположился Казахстан - 6,3%.
ТОП-3 країни, що дивляться УПЛ:— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) February 16, 2023
???????? Узбекістан 73,6%
???????? Грузія 12,3%
???????? Казахстан 6,3%
*доля у % від загальної кількості переглядів матчів УПЛ за кордоном, дані: ОТТ-платформа Setanta Sports pic.twitter.com/zpAubNTctp
В то же время, Setanta доступна на территории 15 стран:
- Грузия
- Молдова
- Казахстан
- Украина
- Латвия
- Литва
- Эстония
- Армения
- Азербайджан
- Кыргызстан
- Узбекистан
- Таджикистан
- Туркменистан
- Беларусь
- Филиппины.
Отметим, что на территории Украины Setanta Sports владеет правами на трансляцию футбольных чемпионатов Англии, Германии, Нидерландов и Шотландии.
Напомним, что не все матчи УПЛ можно посмотреть на Setanta - домашние поединки "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Руха" и "Металлиста" показывает медиагруппа 1+1 media на телеканалах 2+2 и УНИАН.
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