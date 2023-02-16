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Заграницей на платформе Setanta Sports больше всего УПЛ смотрят в Узбекистане

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересные цифры

Заграницей на платформе Setanta Sports больше всего УПЛ смотрят в Узбекистане

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Пресс-служба телекомпании Setanta Sports поведала о том, в каких трех зарубежных странах больше всего смотрят матчи Украинской Премьер-лиги.

Эти данные относятся к платформе компании, работающей в пятнадцати странах Европы и Азии.

Лидером по доле заграничного трафика является Узбекистан - 73,6%, второй идет Грузия - 12,3%, на третьем месте расположился Казахстан - 6,3%.

В то же время, Setanta доступна на территории 15 стран:

  • Грузия
  • Молдова
  • Казахстан
  • Украина
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Армения
  • Азербайджан
  • Кыргызстан
  • Узбекистан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Беларусь
  • Филиппины.

Отметим, что на территории Украины Setanta Sports владеет правами на трансляцию футбольных чемпионатов Англии, Германии, Нидерландов и Шотландии.

Напомним, что не все матчи УПЛ можно посмотреть на Setanta - домашние поединки "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Руха" и "Металлиста" показывает медиагруппа 1+1 media на телеканалах 2+2 и УНИАН.

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В статье: Телеканал Setanta Sports
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
16.02.2023 в 15:53
Так вот куда больше все сбежало
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