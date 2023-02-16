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В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО

Премьер-лига
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Теперь на фасаде красуется украиноязычное название

В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

На фасаде одесского стадиона "Черноморец" сменяют название на украиноязычный вариант.

Ранее на стадионе заменили надпись с названием на трибуне украиноязычным вариантом.

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Напомним, что футбольный стадион "Черноморец" - самый большой на юге Украины. Количество зрительских мест – 34 164. Открыли его в 1936 году, за это время арену реконструировали пять раз.

В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО - изображение 1В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО - изображение 2
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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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