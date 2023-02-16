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В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО
Теперь на фасаде красуется украиноязычное название
фото из соцсетей
На фасаде одесского стадиона "Черноморец" сменяют название на украиноязычный вариант.
Ранее на стадионе заменили надпись с названием на трибуне украиноязычным вариантом.
Напомним, что футбольный стадион "Черноморец" - самый большой на юге Украины. Количество зрительских мест – 34 164. Открыли его в 1936 году, за это время арену реконструировали пять раз.
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