19-летний универсал Динамо подписал с клубом новый долгосрочный контракт

Универсал " Динамо " U-19 Навин Малыш подписал с киевским клубом новый долгосрочный контракт.

Сроки соглашения киевский клуб не сообщает.

В первой части текущего сезона 2022/23 19-летний защитник/полузащитник полностью отыграл 15 матчей в составе "Динамо" U19, отличившись одним забитым мячом с пенальти.

На зимних сборах в Турции привлекается тренерским штабом в тренировочный процесс и участвует в контрольных матчах в составе первой команды "Динамо".