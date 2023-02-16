  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 19-летний универсал Динамо подписал с клубом новый долгосрочный контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

19-летний универсал Динамо подписал с клубом новый долгосрочный контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Навин Малыш смог убедить тренерский штаб

19-летний универсал Динамо подписал с клубом новый долгосрочный контракт

fcdynamo.com

Новина українською

Универсал "Динамо" U-19 Навин Малыш подписал с киевским клубом новый долгосрочный контракт.

Сроки соглашения киевский клуб не сообщает.

В первой части текущего сезона 2022/23 19-летний защитник/полузащитник полностью отыграл 15 матчей в составе "Динамо" U19, отличившись одним забитым мячом с пенальти.

На зимних сборах в Турции привлекается тренерским штабом в тренировочный процесс и участвует в контрольных матчах в составе первой команды "Динамо".

По теме
yellow-arrow
В Одессе дерусифицировали фасад стадиона Черноморец - ФОТО
yellow-arrow
Александрия - РФШ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Заграницей на платформе Setanta Sports больше всего УПЛ смотрят в Узбекистане
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде