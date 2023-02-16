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19-летний универсал Динамо подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Навин Малыш смог убедить тренерский штаб
fcdynamo.com
Универсал "
Сроки соглашения киевский клуб не сообщает.
В первой части текущего сезона 2022/23 19-летний защитник/полузащитник полностью отыграл 15 матчей в составе "Динамо" U19, отличившись одним забитым мячом с пенальти.
На зимних сборах в Турции привлекается тренерским штабом в тренировочный процесс и участвует в контрольных матчах в составе первой команды "Динамо".
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Источник:ФК Динамо
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