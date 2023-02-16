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Ингулец с голом с пенальти минимально одолел грузинскую Дилу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередной спарринг петровцев

Ингулец с голом с пенальти минимально одолел грузинскую Дилу

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Петровский "Ингулец" продолжает готовиться к возобновлению сезона в Турции, где команда проводит свой учебно-тренировочный сбор.

В четверг, 16 февраля петровцы провели спарринг с грузинской "Дилой", который закончился вничью 1:1.

Гол в составе украинской команды с пенальти забил Максим Ковалев.

Завтра, 17 февраля, в планах "Ингульца" спарринг с польской "Вечистой".

"Ингулец" – "Дила" (Гори, Грузия) 1:1

Гол Ингульца: Ковалев (с пенальти)

Стартовый состав Ингульца: Билык, Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Козак, Одарюк, Ситало

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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caso46
16.02.2023 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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