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Ингулец с голом с пенальти минимально одолел грузинскую Дилу
Очередной спарринг петровцев
Фото: ФК Інгулець
Петровский "
В четверг, 16 февраля петровцы провели спарринг с грузинской "Дилой", который закончился вничью 1:1.
Гол в составе украинской команды с пенальти забил Максим Ковалев.
Завтра, 17 февраля, в планах "Ингульца" спарринг с польской "Вечистой".
"Ингулец" – "Дила" (Гори, Грузия) 1:1
Гол Ингульца: Ковалев (с пенальти)
Стартовый состав Ингульца: Билык, Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Козак, Одарюк, Ситало
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