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Идея Луческу. Динамо может провести благотворительный матч с Галатасараем

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне ждут ответ от турецкого клуба

Идея Луческу. Динамо может провести благотворительный матч с Галатасараем

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" может провести товарищеский матч с турецким "Галатасараем".

Как сообщает турецкое издание Fanatik, с таким предложением к руководству турецкого клуба обратился главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

По информации источника, Луческу обратился к функционерам "Галатасарая" с предложением о проведении благотворительного матча. Турецкий клуб пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, "Динамо" и "Галатасарай" уже проводили благотворительный матч в апреле 2022 года с целью собрать средства для пострадавших после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда победу одержали динамовцы со счетом 3:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Fanatik

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Комментарии (2)
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caso46
16.02.2023 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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nadobi (Полтава)
16.02.2023 в 18:13
Внимание, вопрос: кому должны пойти деньги от этого матча?
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