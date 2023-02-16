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Идея Луческу. Динамо может провести благотворительный матч с Галатасараем
Киевляне ждут ответ от турецкого клуба
Фото: ФК Динамо
Киевское "
Как сообщает турецкое издание Fanatik, с таким предложением к руководству турецкого клуба обратился главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.
По информации источника, Луческу обратился к функционерам "Галатасарая" с предложением о проведении благотворительного матча. Турецкий клуб пока не дал никаких комментариев по этому поводу.
Напомним, "Динамо" и "Галатасарай" уже проводили благотворительный матч в апреле 2022 года с целью собрать средства для пострадавших после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда победу одержали динамовцы со счетом 3:1.
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