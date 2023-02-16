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17-летний форвард подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
Матвей Пономаренко оставил положительное впечатление своей работой на сборах в Турции
fcdynamo.com
17-летний форвард Матвей Пономаренко заключил с киевским "
В первой половине сезона он выступал за юношескую команду луганской "Зари" на правах аренды.
На сборе в Турции Матвей уже успел провести два матча за основную команду "бело-синих", после тренировок с первой командой. Форвард оставил положительное впечатление своей работой в тренировочном процессе.
В первой половине сезона 2022/23 в составе "Зари" U19 на счету Пономаренко 3 гола в 8 поединках.
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