17-летний форвард подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

17-летний форвард Матвей Пономаренко заключил с киевским " Динамо " новый долгосрочный контракт.

В первой половине сезона он выступал за юношескую команду луганской "Зари" на правах аренды.

На сборе в Турции Матвей уже успел провести два матча за основную команду "бело-синих", после тренировок с первой командой. Форвард оставил положительное впечатление своей работой в тренировочном процессе.

В первой половине сезона 2022/23 в составе "Зари" U19 на счету Пономаренко 3 гола в 8 поединках.