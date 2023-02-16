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Александрия в своем предпоследнем спарринге сыграла вничью с РФШ

Премьер-лига
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При преимуществе горожан победу добыть не удалось

Александрия в своем предпоследнем спарринге сыграла вничью с РФШ

fco.com.ua

Новина українською

В четверг, 16 февраля, Александрия провела свой предпоследний поединок на зимних сборах в Турции. Соперником горожан был бронзовый призер Высшей лиги Латвии – ФК РФШ.

Соперники обменялись голами в каждом из таймов. На 40 минуте Мустафаев забил очень красивый гол со стандарта, закрутив мяч в дальний угол.

А на 88 минуте атака латвийцев завершилась взятием ворот. В итоге ничья –1:1.

В целом, первый тайм был достаточно скучным (хоть и с голом горожан), а после перерыва украинская команда выглядела активнее, хотя и забили именно латвийцы. Такие вот странности футбола.

В пятницу, 17 февраля, горожане проведут свой последний спарринг на этом сборе против Алая из Кыргызстана.

Александрия - РФШ 1:1

Голы: Мустафаев, 40 - Голиянин, 88

Стартовый состав Александрии: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Викентий Волошин, Артем Шулянский, Юрий Копина, Сергей Рыбалко, Сергей Логинов, Николай Михаил

Запасные: Валентин Горох, Богдан Белошевский, Данил Скорко, Богдан Кобзарь

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В статье: ФК Александрия
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