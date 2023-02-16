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Минай завершил турецкий сбор ничьей с латышами

Премьер-лига
(1 голосов)

В субботу закарпатцы возвращаются домой

Минай завершил турецкий сбор ничьей с латышами

Фото: ФК Минай

Новина українською

Сегодня (четверг, 16 февраля), "Минай" провел свой заключительный спарринг на турецких зимних сборах. В соперниках закарпатцев был латвийский клуб "Ауда".

Игра завершилась вничью – 1:1. В составе украинского клуба автором гола стал Горин.

В пятницу, 17-го числа, игроки "Миная" проведут в Турции финальную тренировку, а послезавтра (18 февраля) команда возьмет курс на Украину.

"Минай" – "Ауда" (Кекава, Латвия) 1:1

Гол "Миная": Горин

Минай (стартовый состав): Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Гечев, Байдал, Воробчак, Вишневский, Твердохлеб.

На замену у "Миная" выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламар, Голуб, Касимов, Колесник.

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В статье: ФК Минай
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