Минай завершил турецкий сбор ничьей с латышами

Сегодня (четверг, 16 февраля), " Минай " провел свой заключительный спарринг на турецких зимних сборах. В соперниках закарпатцев был латвийский клуб "Ауда".

Игра завершилась вничью – 1:1. В составе украинского клуба автором гола стал Горин.

В пятницу, 17-го числа, игроки "Миная" проведут в Турции финальную тренировку, а послезавтра (18 февраля) команда возьмет курс на Украину.

"Минай" – "Ауда" (Кекава, Латвия) 1:1

Гол "Миная": Горин

Минай (стартовый состав): Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Гечев, Байдал, Воробчак, Вишневский, Твердохлеб.

На замену у "Миная" выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламар, Голуб, Касимов, Колесник.