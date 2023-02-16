Динамо и Караваев ведут переговоры о продлении контракта

" Динамо " ведет переговоры о продлении контракта с с универсальным защитником киевлян Александром Караваевым.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке", сейчас стороны обсуждают детали соглашения - в том числе это касается зарплаты.

Напомним, что текущее соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Караваев сыграл за "Динамо" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.