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Динамо и Караваев ведут переговоры о продлении контракта

Премьер-лига
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Контракт игрока истекает этим летом

Динамо и Караваев ведут переговоры о продлении контракта

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" ведет переговоры о продлении контракта с с универсальным защитником киевлян Александром Караваевым.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке", сейчас стороны обсуждают детали соглашения - в том числе это касается зарплаты.

Напомним, что текущее соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Караваев сыграл за "Динамо" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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