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Динамо и Караваев ведут переговоры о продлении контракта
Контракт игрока истекает этим летом
Фото: dynamo.kiev.ua
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Как сообщает ведущий "ТаТоТаке", сейчас стороны обсуждают детали соглашения - в том числе это касается зарплаты.
Напомним, что текущее соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета этого года.
В текущем сезоне Караваев сыграл за "Динамо" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ТаТоТаке
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