Александрия - Алай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Этой зимой александрийцы провели девять спаррингов. Выиграть из них удалось всего два. Утром пятницы команда Руслана Ротаня проведет юбилейный, десятый контрольный матч, который будет последним. В соперниках - вторая команда предыдущего чемпионата Кыргызстана, "Алай". Уже через десять дней, 27 февраля, у "горожан" запланирован первый официальный матч: перенесенная игра шестого тура УПЛ против "Металлиста 1925".

Контрольный матч

17 февраля. Начало в 10:00

"Александрия" (Украина) - "Алай" (Ош, Кыргызстан)