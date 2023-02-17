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Александрия - Алай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Финал сборов для "горожан"

Александрия - Алай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
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Этой зимой александрийцы провели девять спаррингов. Выиграть из них удалось всего два. Утром пятницы команда Руслана Ротаня проведет юбилейный, десятый контрольный матч, который будет последним. В соперниках - вторая команда предыдущего чемпионата Кыргызстана, "Алай". Уже через десять дней, 27 февраля, у "горожан" запланирован первый официальный матч: перенесенная игра шестого тура УПЛ против "Металлиста 1925".

Контрольный матч
17 февраля. Начало в 10:00
"Александрия" (Украина) - "Алай" (Ош, Кыргызстан)

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В статье: ФК Александрия
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