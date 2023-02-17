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Ингулец - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Команда Сергея Ковальца готовится к возобновлению сезона в Турции

Ингулец - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Вечиста" выступает в четвертом дивизионе Польши, однако имеет возможность проводить сборы в Турции. Этой зимой краковский коллектив уже встречался со "Львовом" (0:2) и "Металлистом" (4:2). Поляков ожидает третий спарринг против команды из Украины. "Ингулец" после трех подряд побед на сборах три подряд матча выиграть не может. Удастся ли прервать эту полосу сегодня?

Контрольный матч
17 февраля. Начало в 13:00
"Ингулец" (Петрово, Украина) - "Вечиста" (Краков, Польша)

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В статье: Ингулец (Петрово) Вечиста (Краков)
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