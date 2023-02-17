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Уже сделали предложение. Шахтер нацелился на игрока команды Реброва
Бразилец может оказаться в Украине
Фото: facebook.com/alainfcae
"Шахтер" заинтересован в подписании левого защитника "Аль-Айна" Эрика Менезеса (Эрик Йоргенс Де Менезес), сообщает FogaoNET.
Дончане уже сделали предложение клубу из ОАЭ по трансферу бразильца. Источник не указывает сумму. Оценочная стоимость защитника на портале Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Кроме донецкого клуба, на Эрика претендует "Сан-Паулу", ПАОК и "Ботафого".
В текущем сезоне 21-летний фулбек провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча и оформил 2 результативные передачи. К слову, главным тренером "Аль-Айна" является украинский специалист Сергей Ребров.
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