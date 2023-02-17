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Уже сделали предложение. Шахтер нацелился на игрока команды Реброва

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец может оказаться в Украине

Уже сделали предложение. Шахтер нацелился на игрока команды Реброва

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в подписании левого защитника "Аль-Айна" Эрика Менезеса (Эрик Йоргенс Де Менезес), сообщает FogaoNET.

Дончане уже сделали предложение клубу из ОАЭ по трансферу бразильца. Источник не указывает сумму. Оценочная стоимость защитника на портале Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Кроме донецкого клуба, на Эрика претендует "Сан-Паулу", ПАОК и "Ботафого".

В текущем сезоне 21-летний фулбек провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча и оформил 2 результативные передачи. К слову, главным тренером "Аль-Айна" является украинский специалист Сергей Ребров.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
FogaoNET

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