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Динамо - Лиепая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Десятый спарринг киевлян во время зимнего антракта
Фото: ФК Динамо
"Лиепаю" в течение ближайшей недели ожидает два поединка против украинских команд. Сначала будет испытание "Динамо", а через два дня латвийцы встретятся с ковалевским "Колосом". Киевляне в эпоху Мирчи Луческу как всегда играют много спаррингов. Этот будет уже десятым, а впереди точно будет матч с другим латвийским клубом, "Ригой".
Контрольный матч
17 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Лиепая" (Латвия)
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