Динамо - Лиепая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Лиепаю" в течение ближайшей недели ожидает два поединка против украинских команд. Сначала будет испытание "Динамо", а через два дня латвийцы встретятся с ковалевским "Колосом". Киевляне в эпоху Мирчи Луческу как всегда играют много спаррингов. Этот будет уже десятым, а впереди точно будет матч с другим латвийским клубом, "Ригой".

Контрольный матч

17 февраля. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лиепая" (Латвия)