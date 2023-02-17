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Динамо - Лиепая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Десятый спарринг киевлян во время зимнего антракта

Динамо - Лиепая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

"Лиепаю" в течение ближайшей недели ожидает два поединка против украинских команд. Сначала будет испытание "Динамо", а через два дня латвийцы встретятся с ковалевским "Колосом". Киевляне в эпоху Мирчи Луческу как всегда играют много спаррингов. Этот будет уже десятым, а впереди точно будет матч с другим латвийским клубом, "Ригой".

Контрольный матч
17 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Лиепая" (Латвия)

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В статье: Динамо (Киев) Лиепая
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