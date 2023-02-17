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Колос официально объявил об аренде Кравченко

Премьер-лига
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Защитник продолжит выступления за ковалевский клуб

Колос официально объявил об аренде Кравченко

Фото: ФК Колос

Новина українською

25-летний защитник Никита Кравченко перешел из "Динамо" в "Колос" на правах аренды. Ковалевский клуб официально представил новичка команды.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В первой половине текущего сезона Кравченко принял участие в четырех официальных матчах киевлян, суммарно проведя на поле 80 минут. Ранее Никита уже выступал за "Колос" в кампании-2020/21.

Кроме того, ранее он также играл на правах аренды за "Днепр-1". Напомним, этой зимой "бело-синие" вернули защитника Максима Дячука из аренды в "Александрии".

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Никита Кравченко
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