Колос официально объявил об аренде Кравченко

25-летний защитник Никита Кравченко перешел из "Динамо" в "Колос" на правах аренды. Ковалевский клуб официально представил новичка команды.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В первой половине текущего сезона Кравченко принял участие в четырех официальных матчах киевлян, суммарно проведя на поле 80 минут. Ранее Никита уже выступал за "Колос" в кампании-2020/21.

Кроме того, ранее он также играл на правах аренды за "Днепр-1". Напомним, этой зимой "бело-синие" вернули защитника Максима Дячука из аренды в "Александрии".