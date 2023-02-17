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Колос официально объявил об аренде Кравченко
Защитник продолжит выступления за ковалевский клуб
Фото: ФК Колос
25-летний защитник Никита Кравченко перешел из "Динамо" в "Колос" на правах аренды. Ковалевский клуб официально представил новичка команды.
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
В первой половине текущего сезона Кравченко принял участие в четырех официальных матчах киевлян, суммарно проведя на поле 80 минут. Ранее Никита уже выступал за "Колос" в кампании-2020/21.
Кроме того, ранее он также играл на правах аренды за "Днепр-1". Напомним, этой зимой "бело-синие" вернули защитника Максима Дячука из аренды в "Александрии".
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