Трубин интересен Севилье. Известно, сколько испанцы готовы предложить Шахтеру

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин заинтересовал "Севилью", сообщает El Gol.

По информации источника, украинец - один из вариантов для замены вратаря "нервионцев" Яссину Буну, которого сватают в АПЛ. У "Севильи" якобы есть предложения от "Вест Хэма", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" на сумму около 20 миллионов евро.

Испанский клуб понимает, что 21-летний Трубин не хочет продлевать контракт с "Шахтером", который действует до лета 2024 года. Из-за этой ситуации "нервионцы" считают, что смогут приобрести украинского вратаря ниже рыночной суммы. Они готовы предложить 5 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Анатолию со стороны "Ювентуса" и "Тоттенхэма". Конкретных предложений не было.

В текущем сезоне Трубин провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча.