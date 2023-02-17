  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трубин интересен Севилье. Известно, сколько испанцы готовы предложить Шахтеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин интересен Севилье. Известно, сколько испанцы готовы предложить Шахтеру

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Нервионцы ищут замену для своего вратаря Буну

Трубин интересен Севилье. Известно, сколько испанцы готовы предложить Шахтеру

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин заинтересовал "Севилью", сообщает El Gol.

По информации источника, украинец - один из вариантов для замены вратаря "нервионцев" Яссину Буну, которого сватают в АПЛ. У "Севильи" якобы есть предложения от "Вест Хэма", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" на сумму около 20 миллионов евро.

Испанский клуб понимает, что 21-летний Трубин не хочет продлевать контракт с "Шахтером", который действует до лета 2024 года. Из-за этой ситуации "нервионцы" считают, что смогут приобрести украинского вратаря ниже рыночной суммы. Они готовы предложить 5 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Анатолию со стороны "Ювентуса" и "Тоттенхэма". Конкретных предложений не было.

В текущем сезоне Трубин провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Лиепая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Динамо играет контрольный матч с латвийцами. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Колос официально объявил об аренде Кравченко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Севилья Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Gol

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде