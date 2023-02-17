Динамо с голами Перриса и Волошина переигрывает Лиепаю

В контрольном матче встречались "Динамо" и "Лиепая". Соперники киевлян прошлый чемпионат Латвии завершили на четвертом месте. В составе лиепайцев выступают 16 легионеров (в том числе украинцы Юрий Мате и Артем Белый), а также один игрок сборной Латвии – 26-летний вратарь Крисянис Зведрис.

Мирча Луческу с первых минут выпустил состав, максимально приближенный к оптимальному. Отмечаем возвращение лидера киевского клуба Виталия Буяльского. В первом тайме украинцы доминировали и воплотили свое игровое преимущество в забитый мяч. После ассиста Буяльского в дальний угол точно пробил Перрис – 1:0. Динамовцы могли забивать больше, но реализовать моменты не смогли.

Во втором тайме киевляне продолжали владеть мячом и должны были снимать все вопросы о победителе. После передачи Бенито пробивал Караваев, но голкипер сыграл блестяще. Также с нескольких метров Волошин не смог переиграть Лазаревса. Латвийцы откровенно не впечатляли своей игрой в атаке. Казалось, что матч так и завершится минимальной победой "Динамо", но в компенсированное время отличился Волошин – 2:0.

Контрольный матч

"Динамо" (Украина) - "Лиепая" (Латвия) 2:0

Голы: Перрис (22), Волошин (90+1)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 71), Дячук, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев (Бенито, 67), Перрис (Волошин, 58), Ванат (Супряга, 58)

"Лиепая" (старт): Лазаревс – Тиденбергс, Мате, Станыч, Грачев, Куца, Гилмор, Капун, Додо, Ноорданус, Манкенда